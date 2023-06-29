كم أضحية ذبحها المصريون في أول أيام عيد الأضحى؟

كشف محمود الأعرج، المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة المصرية، عن أعداد مذبوحات الأضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى كافة محافظات مصر.

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وأشار المتحدث إلى أنها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، نحو 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت خدمات الذبح بالمجان للمواطنين.

وأضاف المنسق الإعلامي للوزارة أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بالتجاوب السريع مع كل ما يرد من المواطنين والمزارعين والتواصل معهم، فضلا عن الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الإجازة، مع إعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية للوزارة.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، قد شكلت من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إدارات حماية الاراضي والتعاون الزراعي ومكافحة الآفات وشؤون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع استصلاح الأراضي.

المصدر: القاهرة 24