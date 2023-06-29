تونس.. 10 سنوات سجنا لصاحبة مركز تدليك أجبرت فتيات على ممارسة الجنس مع الزبائن

قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة 10 أعوام بحق صاحبة مركز تدليك متهمة بإجبار فتيات على ممارسة الجنس مع زبائن المركز.

ويكشف ملف القضية أن المتهمة، في العقد الخامس من العمر، تملك محلا للتمسيد والتدليك بحي النصر، حيث "تعمدت" إحضار فتيات إلى المركز وإجبارهن على ممارسة الجنس مع الزبائن.

ووجهت المجكمة إلى المتهمة تهما تتعلق بالاتجار بالأشخاص بغاية إجبارهم على تعاطي الجنس تحت طائلة التهديد.

وقضت هيئة الدائرة بسجن كل واحد من المتهمين الآخرين لمدة 6 أعوام.

المصدر: "موزاييك"