ما يفعله الحجاج في أول ايام التشريق (فيديوهات)

بدأ اليوم الخميس، الموافق 11 ذي الحجة للعام الهجري 1444 أول "أيام التشريق" وهي الأيام الثلاثة، التي تلي يوم النحر والتي يستقر فيها الحجاج في منى.

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وعند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، ينتهي عيد الأضحى وموسم الحج وذبح الأضحية والتكبير.

وأنهى الحجاج طواف الإفاضة ثم توجهوا إلى منى، حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.

فيديو | تحفهم السكينة والخشوع..



حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق



⁧#بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/ySpkoGDt51 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023

وشهدت عملية انتقال الحجاج إلى منشأة الجمرات انسيابية تامة بفضل الخدمات المتكاملة التي دشنتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف المشاعر المقدسة.

فيديو | بانسيابية وسهولة ويسر..



ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى منشأة الجمرات في أول #أيام_التشريق



⁧#بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخباريةpic.twitter.com/k4Ybq1EvLC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023

المصدر: الإخبارية