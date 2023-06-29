ما يفعله الحجاج في أول ايام التشريق (فيديوهات)
بدأ اليوم الخميس، الموافق 11 ذي الحجة للعام الهجري 1444 أول "أيام التشريق" وهي الأيام الثلاثة، التي تلي يوم النحر والتي يستقر فيها الحجاج في منى.
وعند غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، ينتهي عيد الأضحى وموسم الحج وذبح الأضحية والتكبير.
وأنهى الحجاج طواف الإفاضة ثم توجهوا إلى منى، حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.
فيديو | تحفهم السكينة والخشوع..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023
حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/ySpkoGDt51
وشهدت عملية انتقال الحجاج إلى منشأة الجمرات انسيابية تامة بفضل الخدمات المتكاملة التي دشنتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف المشاعر المقدسة.
فيديو | بانسيابية وسهولة ويسر..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023
ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى منشأة الجمرات في أول #أيام_التشريق
#بسلام_آمنين
#الإخباريةpic.twitter.com/k4Ybq1EvLC
المصدر: الإخبارية