السعودية.. مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 الموافق 28 يونيو 2023 .

وأشار المركز إلى أن مشعر عرفات سجل 47 درجة مئوية، فيما تم تسجيل حرارة 45 درجة مئوية في الدمام والقيصومة والأحساء، بينما سجل مشعر منى والمدينة المنورة 44 درجة مئوية.

كما دعا المركز ضيوف الرحمن إلى تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 عصرا والحرص على استخدام المظلة، واتباع إرشادات الجهات المعنية.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام، حتى لا يتعرضوا للإجهاد البدني، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، داعية الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوما.

ولفتت إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة جهزت خلال موسم حج هذا العام 1444 هجري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرا.

المصدر: "عكاظ"