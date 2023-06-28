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الملك سلمان يغرد بمناسبة عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يغرد بمناسبة عيد الأضحى
الملك سلمان
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هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة".

مضيفا: "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT

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