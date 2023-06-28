الملك سلمان يغرد بمناسبة عيد الأضحى

هنأ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة".

نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 28, 2023

مضيفا: "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT