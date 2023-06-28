 
مباشر

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (صور+ فيديو)
عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl5c

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، إن "100 ألف مصل أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا