عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (صور+ فيديو)

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، إن "100 ألف مصل أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

تغطية صحفية: "جانب من إفطار الأهالي في ساحات المسجد الأقصى المبارك". pic.twitter.com/nZfwaUi2vE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2023

آلاف الفلسطنيين يؤدون صلاة العيد بساحة المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/e1BRgMganE — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 28, 2023

المسجد الأقصى عامرٌ بأهله في صلاة عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/z9dCyStWJI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 28, 2023

احتفالات الشبان في المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة عيد الأضحى pic.twitter.com/ZBMSHxGA6R — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 28, 2023

تكبيرات العيد كما تسمع من المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/SqTXhQLpMt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 27, 2023

المصدر: وكالات