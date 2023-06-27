الأسد يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

أفادت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء بأن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من تظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الرئاسية السورية في بيان: "تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار".

من جانبه، شكر الرئيس الأسد الرئيس المصري على تهنئته، متمنيا لسيادته موفور الصحة ودوام التوفيق، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، وفق البيان.

المصدر: RT