الأمن المصري يحبط عملية تهريب بالملايين في سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابي بجنوب سيناء، قدرت قيمتها المالية بنحو 35 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقًا ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام وسيارة ملاكي و6 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT