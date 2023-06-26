مصر.. القبض على مقاول ومالك طابق صدر بشأنه قرار إزاله وتسبب بانهيار عمارة الإسكندرية

ألقت السلطات المصرية القبض على مالك الطابق الـ 14 والمقاول الذي بناه والصادر بشأنه قرار إزالة قبل تسببه بانهيار بناية الإسكندرية صباح اليوم الاثنين.

وأسفر الحادث عن قتيل وعدد من الجرحى ومايزال البحث جاريا عن مفقودين، تحت انقاض العقار المنهار في منطقة سيدي بشر.

وأوضح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أن أعمال رفع الأنقاض للعقار جارية حاليا، موضحا أن هناك حالة وفاة واحدة.

وتحقق النيابة العامة في الحادث، فيما تولت الحماية المدنية ومسؤولي الحي إجراءات تأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

والعقار المنهار مكون من 13 طابقا، وتابع لحي المنتزه أول، وأسفر الانهيار عن تحطم سيارات مركونة أسفله.

المصدر: "القاهرة 24"