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بغداد لـRT: أودعنا كل مستحقات الغاز الإيراني لدى المصرف العراقي للتجارة

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بغداد لـRT: أودعنا كل مستحقات الغاز الإيراني لدى المصرف العراقي للتجارة
أحمد موسى
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أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

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وقال لـRT إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".

وأضاف أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

المصدر: RT

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