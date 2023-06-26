نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي الأسد والمقداد في دمشق

أفاد مصدر بوزارة الخارجية السورية، بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سيلتقي خلال زيارته اليوم إلى دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وقال المصدر: "الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد سيلتقيان نائب وزير الخارجية الروسي الضيف".

وتأتي زيارة فيرشينين إلى سوريا بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية.

واختتمت الجولة العشرون من محادثات أستانا، بعد أن استمرت يومي 20-21 يونيو الجاري بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية الخميس الماضي، أنها مستعدة للنظر في إمكانية استئناف الاجتماعات حول سوريا في أستانا، إذا عبر المشاركون في عملية التفاوض عن مثل هذا الطلب الجماعي.

المصدر: سبوتنيك