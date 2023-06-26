وصول شحنة من القمح الروسي إلى مصر

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط المصري بوصول سفينة شحن قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة من القمح.

وقال المركز في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن السفينة (LUNE B ) والتي ترفع علم بالو تحمل على متنها 42 ألف طن من القمح.

وأوضح أن حمولة القمح ستذهب لصالح هيئة السلع التموينية المصرية.

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وأكد المركز أن توريد حمولة القمح الروسي إلى مصر "يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجات البلاد من القمح".

وأكد على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. حيث أشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيانه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق حول مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب أن روسيا مستعدة لمواصلة توريد الحبوب للبلدان النامية، لكنها لن تغطي إمدادات الحبوب التجارية من أوكرانيا إلى الدول الغربية الغنية.

المصدر: RT