 
مباشر

وصول شحنة من القمح الروسي إلى مصر

أخبار العالم العربي

وصول شحنة من القمح الروسي إلى مصر
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkob

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط المصري بوصول سفينة شحن قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة من القمح.

وقال المركز في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن السفينة (LUNE B ) والتي ترفع علم بالو تحمل على متنها 42 ألف طن من القمح.

وأوضح أن حمولة القمح ستذهب لصالح هيئة السلع التموينية المصرية.

إقرأ المزيد
موسكو: مذهولون من عدم تنفيذ بنود الاتفاقية والاقتصار على
موسكو: مذهولون من عدم تنفيذ بنود الاتفاقية والاقتصار على "تصدير الحبوب الأوكرانية" فقط

وأكد المركز أن توريد حمولة القمح الروسي إلى مصر "يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجات البلاد من القمح".

وأكد على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. حيث أشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيانه إلى أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق حول مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب أن روسيا مستعدة لمواصلة توريد الحبوب للبلدان النامية، لكنها لن تغطي إمدادات الحبوب التجارية من أوكرانيا إلى الدول الغربية الغنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"