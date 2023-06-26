تحسبا لازدحام العيد ..الداخلية المصرية ترفع درجة الاستعداد القصوى على الطرق السريعة والساحلية (صور)

أعلنت وزارة داخلية مصر رفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذًا للخطط المرورية التي اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى تنفيذا للخطط المرورية التى اعتمدتها الوزارة بالطرق العامة وخاصة بالمناطق الساحلية بمناسبة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك..ونظرا لما تشهد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للإستمتاع ‏بشواطئها مستخدمين الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين وإختصار زمن الرحلة، فقد قامت الإدارة العامة للمرور برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى توفير أقصى درجات الأمان على تلك الطرق حفاظاً على الأرواح والممتلكات".

وأضاف بيان الوزارة: "كما تم تكثيف الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور وكذا الطرق الساحلية من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية، بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها وإلزام الجميع بسرعة محددة"، لافتة إلى أنه يتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وتالع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار".

المصدر: RT