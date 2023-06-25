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المركز الروسي للمصالحة: مسلحون يطلقون قذيفة من راجمة صواريخ على القرداحة السورية

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المركز الروسي للمصالحة: مسلحون يطلقون قذيفة من راجمة صواريخ على القرداحة السورية
AP
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كشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن قيام مسلحين بإطلاق يوم السبت، صاروخ من راجمة صواريخ على منطقة القرداحة، دون وقوع إصابات أو دمار.

وقال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي في إفادة صحفية: "في 24 يونيو، الساعة 20:30، حاول مسلحون إلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية في منطقة القرداحة (على بعد عشرة كيلومترات شمال شرق قاعدة حميميم الجوية)، حيث تم إطلاق صاروخ واحد من راجمة صواريخ متعددة، ولم تقع إصابات أو ضرر".

وأوضح غورينوف أنه تم خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل خمس عمليات قصف لمواقع القوات الحكومية السورية من قبل المجموعتين الإرهابيتين "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جبهة النصرة".

المصدر: RT

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