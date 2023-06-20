سوريا.. القبض على زعيم خلية إرهابية في درعا

أفاد مصدر أمني لوكالة "سانا" السورية بأنه تم إلقاء القبض على زعيم خلية إرهابية، فيما قتل إرهابي آخر من أفراد مجموعته بعملية نوعية نفذتها القوى الأمنية بريف درعا.

وقال المصدر الأمني إنه تم "إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية لتنفيذ الاغتيالات ومقتل إرهابي آخر من أفراد مجموعته ومصادرة أسلحتهم بعملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين بريف درعا".

وأوضح أن "أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية".

المصدر: "سانا"