نجيب ساويرس يعلق على منشور منسوب له بشأن السيسي

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حقيقة منشور متداول له عن الانتخابات الرئاسية في مصر.

ونفى نجيب ساويرس الخبر، حيث رد مغرد تساءل عما إذا كان منشور جاء فيه: "نجيب ساويرس: هو في أحق من السيسي علشان ننتخبه"، هو بالفعل كلام رجل الأعمال المصري.

وأعد ساويرس نشر التغريدة قائلا: "مزوّر fake".

وبدأ الإعلان عن أسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل 2024، وفقا للدستور.

المصدر: RT