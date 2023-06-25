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نجيب ساويرس يعلق على منشور منسوب له بشأن السيسي

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نجيب ساويرس يعلق على منشور منسوب له بشأن السيسي
AP
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كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حقيقة منشور متداول له عن الانتخابات الرئاسية في مصر.

ونفى نجيب ساويرس الخبر، حيث رد مغرد تساءل عما إذا كان منشور جاء فيه: "نجيب ساويرس: هو في أحق من السيسي علشان ننتخبه"، هو بالفعل كلام رجل الأعمال المصري.

وأعد ساويرس نشر التغريدة قائلا: "مزوّر fake".

وبدأ الإعلان عن أسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل 2024، وفقا للدستور.

المصدر: RT

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