مصر.. بدراوي يتخذ إجراءات قانونية تحمي حزب "الوفد" ومنهجه الديمقراطي من التجاوزات

علق النائب فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" المصري، على أنباء عقد اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيار عبد السند يمامة مرشحا لانتخابات الرئاسة.

وفي بيان له، قال فؤاد بدراوي (الذي ينوي الترشح لرئاسة مصر 2024) : "في واحدة من أغرب التصرفات التي يمكن أن تشهدها الحياة الحزبية، فوجئت مساء اليوم السبت 24 يونيو 2023، بخبر كاذب حول اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيارها للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغم أن الدكتور عبد السند يمامة قام بتأجيل الاجتماع صباح اليوم لما بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك عبر الغروب (المجموعة) الخاصة بالهيئة العليا على الواتسآب".

وأضاف البيان: "الخبر المكذوب نشر على صفحة المركز الإعلامي لحزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية، بالإضافة إلى علمي بنشر الخبر غدأ الأحد في صحيفة الوفد الورقية".

وتابع بدراوي في بيانه: "إن ما نشر اليوم من خبر كاذب هو دليل على الطريقة التي يدار بها الحزب بما يخالف اللائحة التي تنص على ضرورة عقد الاجتماعات الرسمية في المقر الرئيسي للحزب، وهو مالم يحدث، بالإضافة إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررآ عقده غدآ، مع الإشارة إلى أن تسمية مرشح الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية هو من اختصاص الهيئة الوفدية وليس الهيئة العليا".

وأردف: "الخبر المكذوب الذي نشر منذ قليل خطير، ويؤكد المدى الذي وصلنا إليه من عدم احترام للهيئة العليا والهيئة الوفدية والحزب وتاريخه وفبركة اجتماعات لم تقع "، مضيفا: "لا يمكن أن تسير الأمور بهذه الطريقة في حزب بعراقة الوفد له تاريخه وقيمه ومبادئه، ولذلك أعلن اتخاذي الإجراءات القانونية اللازمة التي تحمي الحزب ومنهجه الديمقراطي من هذا العبث الذي لا يليق".

المصدر: RT