لبنان.. تيمور جنبلاط يتولى رئاسة "التقدمي الاشتراكي" بالتزكية خلفا لأبيه

فاز تيمور جنبلاط، اليوم الأحد، برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية في لبنان ليخلف والده وليد جنبلاط في الدولة القائمة على التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية.

وزكّى أعضاء الحزب بين نحو 2000 شخص من مناصريهم في قرية عين زحلتا، التابعة لقضاء الشوف، النائب البالغ من العمر 41 عاماً، كزعيم جديد لهم خلفاً لوالده الذي ترأّس الحزب طيلة 45 سنة.

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وقال الحزب في بيان: "فاز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية".

تجدر الإشارة إلى أنّ الحزب التقدمي الاشتراكي، تأسّس على يد كمال جنبلاط، جدّ تيمور ووالد وليد، على أفكار يسارية، وصار لاحقاً أحد أبرز المكوّنات السياسية للطائفة الدرزية في لبنان.

أما تيمور فهو الابن الأكبر لوليد جنبلاط من زوجته الأولى جيرفيت، وهو من مواليد 1982 وتخرّج من الجامعة الأمريكية في بيروت حيث تخصّص في العلوم السياسية، وتابع دراسات عليا في باريس.

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وبذلك، سيتولّى تيمور جنبلاط رئاسة الحزب في وقت يُعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو 4 سنوات، ويلقى اللوم فيها على فساد الطبقة السياسية الحاكمة.

ويمثّل الدروز نحو 5% من سكّان لبنان، وتشكل الكتلة البرلمانية الصغيرة التي يرأسها تيمور جنبلاط ثقلاً مؤثراً في حال تحالفها مع كتل أخرى.

المصدر: أ ف ب