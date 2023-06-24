الدعم السريع يعلن إسقاط طائرتين تابعتين للجيش السوداني

أفاد المتحدث باسم قوات الدعم السريع، بإسقاط طائرتين من طراز "سوخوي 24 – ميغ"، تابعتين للجيش السوداني.

وجاء في البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ) تتبعان لمليشيا البرهان الانقلابية".

وأضاف البيان: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة بالخرطوم في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".

وأشار البيان إلى تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات بأم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال.

وألمح البيان إلى "ارتفاع أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقوات الدعم السريع في نيالا والفاشر والخرطوم".

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، بشروع قوات الدعم السريع بـ 3 محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم.

وذكر بيان القوات المسلحة: "قامت المليشيا المتمردة اليوم بثلاث محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم، تم دحرها جميعا، وتكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير عدد من العربات وقتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "قامت قواتنا في أم درمان بعمليات تمشيط ناجحة وعمليات نوعية ببعض المناطق، إضافة إلى توجيه عدد من الضربات بالخرطوم وغرب أم درمان وشمال بحري".

وتابع البيان: "ترصد قواتنا بدقة كافة تحركات ونوايا العدو مع كامل الجاهزية للتعامل معها بحسم".

المصدر: RT