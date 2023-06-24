السعودية .. حريق هائل في وادي نمار في الرياض (فيديو)

اندلع اليوم السبت حريق هائل في وادي نمار في العاصمة السعودية الرياض، غطى مساحات شاسعة من المكان.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن طواقم الدفاع المدني باشرت العمل على احتواء الحريق الذي غطى مساحات شاسعة من الوادي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، ولم يكشف المسؤولون عن أسباب اندلاع الحريق في الوادي.

ونشر الإعلام السعودي مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى لنشوب الحريق في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب وقد انتشرت في المكان بسرعة رهيبة فيما غطت سحب الدخان الكثيف سماء الوادي، وكان الحريق قد شب في الحشائش والغابات الموجودة في الوادي.

فيديو | مراسل #الإخبارية حمد بن حسين: حريق في وادي نمار في الرياض pic.twitter.com/X1DJ2VhARh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية