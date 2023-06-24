"الجثث تخرج من باطن الأرض".. حرمة الموتى تستنفر الحكومة المصرية بـ"مقبرة الخالدين"

كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير نادر سعد، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم لعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين".

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أوضح السفير نادر سعد أن مدبولي كان حريصا في جولته اليوم على أن يصطحب أكبر عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لكي يروا بأنفسهم الحال الذي وصلت إليه هذه المقابر التي تسعى الدولة لنقلها الآن.

وأشار سعد إلى أن المياه الجوفية دمرت الكثير من هذه المقابر، لدرجة أن أصحابها باتوا يستخدمون درجات للنزول لدفن الموتى.

وأضاف أن المياه الجوفية أثرت على المقابر الأخرى وأخرجت الرفات والجثث من باطن الأرض، مؤكدا أن هذه مشكلة كبيرة لا تليق بحرمة الموتى.

وبين المتحدث باسم الحكومة أن رفات الموتى من الشخصيات التي تقلدت منصبا في مصر قديما سيتم نقلها لمقبرة الخالدين التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها.

وأوضح أن احترام حرمة الموتى هو الذي جعل الدولة تشرع في إنشاء 20 ألف مقبرة بديلة وتتكفل بكل المصاريف الخاصة بالنقل.

المصدر: "المصري اليوم"