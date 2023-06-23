السعودية..الأمن العام يمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة

أعلن الأمن العام السعودي اليوم الجمعة، بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة.

أعلن الأمن العام السعودي بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة (23 يونيو) حتى نهاية يوم الـ13 من ذي الحجة لعام 1444 هجري (1 يوليو).

كما أوضحت قيادة قوات الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.

المصدر: "عكاظ"