وزارة الزراعة اللبنانية تعلق على فيديو لسمكة قرش قرب الشاطئ

أشارت وزارة الزراعة اللبنانية إلى أن أسماك القرش هامة بيئيا وغالبيتها مصنفة بغير المعادية إلا في حال محاولة الاعتداء عليها، وذلك بعد انتشار فيديو لسمكة قرش قرب شاطئ مدينة جونية.

وقالت الوزارة في بيان: "تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن موضوع حركة أسماك القرش التي تشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية" مؤكدة أن "أسماك القرش هي أسماك هامة بيئيا وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري".

وأفادت بأنه "فور تداول أخبار حول وجود أسماك قرش بالقرب من الشواطئ اللبنانية استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الأخبار التي تتداول والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة".

وأضافت: "يؤكد خبراء وزارة الزراعة والخبراء المختصون في لبنان أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش وغالبيتها مصنفة بالغير معادية إلا في حال محاولة الاعتداء عليها"، مذكرة "ضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء والمراسيم والقرارات الحكومية".

المصدر: "الجديد"