الجيش المصري جاهز لتصنيع سيارة جديدة تخدم فئات الشعب

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين، أن الوزارة تعمل على إنتاج سيارة جديدة ستخدم طبقة واسعة من الشعب المصري.

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وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال لقاء بصحفي وزارة الإنتاج الحربي: "حوكمة الهدر شيء مهم جدا، الإنتاج الحربي عنده قدرات يكون في مقدمة الهيئات الصناعية في مصر، وجودي في القوات المسلحة والعربية للتصنيع جعل عندي رؤية واضحة لوزارة الإنتاج الحربي".

وأكمل: "لو عندك عربية تشيل 10 طن وأنت بتخليها تشيل 10 كيلو رايحة جاية.. أهو ده الإنتاج الحربي، إحنا ممكن نعمل صناعات مهمة وقوية بدل صناعات لا تقدم خدمة بنفس المكان مثل صناعات المساحيق والمطهرات، الأفضل مثلا اصنع أوتوبيس أو أوناش ثقيلة أو ذخيرة وقدمها للبلد وعلى سبيل المثال أنتجنا الأتوبيس الكهربائي، وأثبت نجاحه ونعمل على الأتوبيس الترددي مع وزارة النقل".

وتابع: أي حد هيشترك معانا في منتج لازم يكون مطلوب خلال 5 سنين على الأقل، مثلما حدث في الكمامات، أنتجنا كمامات بكميات ضخمة وانتهت كورونا لتكون متواجد بشكل أكثر من اللازم، وقيمنا الشركات التي أقيمت مع الإنتاج الحربي واللي مش بيقدم فايدة للدولة والسوق بنلغيها، مثلا قدرنا في العربية للتصنيع على إنشاء المادة اللازمة لصناعة لوحات معدنية للسيارات.

وأردف: اجتمعنا مع وزير التعليم العالي وكل الجهات البحثية لنحاول البحث عن أفكار تصلح وتقدم خدمة حقيقية للبلد، نعمل الآن مع اليابانيين، لإنتاج جهاز يمكنه إنتاج المياه من الهواء، وهما كانوا عاوزين يتعاونوا معانا وينتج في الإنتاج الحربي، وحاليا بصدد الاتفاق النهائي للجهاز وحاليا بينتج من 12 إلى 14 لتر، ويمكن استخدامه في أماكن كثيرة، وقريبا سيكون في السوق، كما نعمل لإنتاج سيارة جديدة هتخدم طبقة كبيرة من الشعب المصري.

المصدر: القاهرة 24