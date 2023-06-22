السيسي يتحدث عن مشروع بيئي ضخم يكلف مصر أموالا طائلة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حالة البحيرات على البحر المتوسط في السابق كانت صعبة، منوها بأنها "مثلت إساءة بيئية كبيرة".

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وأضاف السيسي خلال فعاليات الطاولة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، أن مصر أطلقت برنامجًا خلال الـ7 سنوات الماضية لتحويل البحيرات إلى صديقة للبيئة.

ونوه بأن "الأمر كلّف الدولة المصرية أموالًا ضخمة لتحقيق الهدف"، موضحًا أنها أطلقت برنامجًا آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي.

وأكمل: "13 مليون متر مكعب مياه تتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي لاستخدامها أكثر من مرة؛ بناء على أمرين أن الحصول على مياه إضافية من حصص نهر النيل أمر يصعب تحقيقه في تلك المرحلة، والاستفادة من تلك المياه وألا تكون ملوثة للبيئة".

ويشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسؤولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

المصدر: الشروق