المغرب يشتري طائرة مسيرة هجومية من إنتاج شركة إسرائيلية

اشترى المغرب طائرة مسيرة هجومية متطورة من إنتاج شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.

ذكر منشور للقوات المسلحة المغربية عبر "تويتر" أن "المملكة اشترت المسيرة الجديدة لشركة بلو بيرد الإسرائيلية والمعروفة باسم SpyX، وبحسب النشر فإن سلاح المدفعية المغربي سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته".

#FARMAROC#ARTILLERIE#ARTILLERY#UAV#LOTERING_MUNITION

في اطار تطوير قدرات المدفعية الملكية و مشاة القوات المسلحة الملكية و تجهيزها بأحدث تكنولوجيا القتال بما يتماشى و تنامي التهديدات و تطور أساليب القتال و ما أفرزته ساحات المعارك الحديثة من دروس، تحصلت القوات المسلحة الملكية pic.twitter.com/MnSHW5oxCn — Far-Maroc (@FAR_MAROC) June 19, 2023

وذكر منشور لشركة "بلو بيرد" الإسرائيلية هذا الأسبوع أن "SpyX هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة يمكن تدويرها، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا".

ولمضاعفة قدرات تمييز أهدافها، فإن مسيرة SpyX تمتلك بنفس الوقت رادار ثنائي الاستشعار ونظام توجيه فيديو متقدم، وذلك بهدف السماح بتنفيذ هجمات موجهة كهرو-ضوئية ذاتية ودقيقة تجاه الهدف.

ويزن الرأس القتالي 2.5 كجم ويمكن تغييره بين رأس متكيف ضد البشر أو ضد دبابة مدرعة.

المصدر: i24 news