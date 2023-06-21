مصر تستعد لإطلاق أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط

تُنظم وكالة الفضاء المصرية يوم الأحد المقبل، احتفالية بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك بمقر الوكالة.

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وأشارت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتفالية ستشهد تسلم النموذج الكهربائي والنموذج الميكانيكي والكهربائي للقمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين، داخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل للأقمار الصناعية في إفريقيا بوكالة الفضاء المصرية، وهو مبنى AITC المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات.

ويعد مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" مشروعا رائدا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين مصر والصين، حيث يساهم في توفير صور تصل دقتها إلى 2 متر، ويمكن استخدامها في زيادة الاستفادة من موارد الدولة، مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزعيها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء والتخطيط العمراني ومتابعة تغييرات الشواطئ، خاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، فضلا عن تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، وحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية، يتصدرها "مصر سات 2" الذي يتم تجميعه واختباره حاليا في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، حيث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ما يمثل إنجازا جديدا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

المصدر: الشروق