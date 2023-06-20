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الجزائر.. تبون ينهي مهام وزير الاتصال

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الجزائر.. تبون ينهي مهام وزير الاتصال
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني.

وأوردت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان نشر فجر الأربعاء، على صفحتها بشبكة "فيسبوك"، أنه "بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني".

وأضافت الرئاسة في البيان أن تبون كلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.

الجزائر.. تبون ينهي مهام وزير الاتصال

وتسلم محمد بوسليماني حقيبة الاتصال في 13 نوفمبر 2021، خلفا للوزير الأسبق، عمار بلحيمر.

وكان بلحيمر قد عين من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في منصب وزيرا للاتصال وناطقا رسميا لحكومة الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، بتاريخ 2 يناير 2020.

الجزائر.. تبون ينهي مهام وزير الاتصال

المصدر: RT

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