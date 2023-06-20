مصر.. ضبط منتج فني شهير بمحيط مطار القاهرة لحيازته مواد مخدرة

نشر موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل ضبط منتج فني شهير بمدخل نقطة الفرز الأمني بمطار القاهرة الدولي لحيازته مواد مخدرة.

وأورد الموقع، نقلا عن مصادر، أن الفحص بيّن أن المنتج الفني المسمى "تامر م.أ"، مدير إحدى شركات الإنتاج الفني، يحوز على مواد مخدرة عندما كان في طريقه إلى المطار لاستقبال صديقة له قادمة من أمريكا.

وأفاد نفس المصدر بأن جهات التحقيق قررت حجز مدير شركة الإنتاج الفني على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة، حيث أمرت بعرضه على الطب الشرعي لكشف تعاطيه المخدرات، وعرض الأحراز على المعمل الجنائي لكشف نوع المادة المخدرة.

وأكدت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش مدير إحدى شركات الإنتاج الفني، لوحظت بحوزته بعض المواد المخدرة، حيث ألقت الأجهزة المختصة القبض عليه بشكل فوري، وحجزت المادة المخدرة، كما تحررت محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري