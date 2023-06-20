دمشق: الانسحاب التركي من أراضينا يشكل المدخل الوحيد لأي علاقات بين البلدين

أكد أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري أن أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقا لجدول زمني واضح وخطوات محددة.

وقال سوسان خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في أستانا، إن "أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح وخطوات محددة والبدء بهذا الانسحاب فعلا".

واعتبر أن "التصريحات التركية حول سيادة سوريا ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول"، مشيرا إلى أن "سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعلاقات بين البلدين".

وفد #سورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية يلتقي وفدي #روسيا وإيران ضمن أعمال الاجتماع الدولي العشرين بصيغة أستانا - التفاصيل على الرابط:



🔗 https://t.co/DftzWkTLJnpic.twitter.com/ObEsgEcZjo — التلفزيون السوري | Syria TV (@Syriatv1960) June 20, 2023

المصدر: "الاخبارية السورية"