"سرايا القدس" تنشر فيديو لتفجير ناقلة جند "النمر" الإسرائيلىة المحصنة

نشرت "سرايا القدس" مشاهد من تفجير ناقلة جند إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة جنين صباح الاثنين.

وقالت "سرايا القدس" عبر حسابها على "تلغرام": "مشاهد من تفجير "سرايا القدس – كتيبة جنين" ناقلة جند النمر المحصنة بعبوة التامر خلال معركة "بأس الأحرار" وإعطابها بشكل كامل ومقتل وإصابة من فيها".

وقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، كما أصيب العشرات صباح الاثنين في اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية، أثناء اقتحامها لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث أسفرت الحادثة أيضا عن إصابة 8 جنود إسرائيليين وإعطاب 7 آليات عسكرية.

المصدر: RT