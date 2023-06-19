أمين عام "حركة الجهاد الإسلامي": المواجهة في جنين ضد القوات الإسرائيلية ذات أهمية کبيرة

قال الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، إن المواجهة في جنين اليوم کانت ذات أهمية کبيرة".

إقرأ المزيد

وصرح زياد النخالة بأن 7 آليات عسكرية إسرائيلية قد أعطبت خلال المواجهة من خلال الأسلحة المتواضعة للمقاومة، وهو ما وصفه بالإنجاز المهم.

وأكد الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" أنهم لا يخشون تهديد ووعيد الجيش الإسرائيلي، حيث قال: "أنا تجاوزت السبعين عاما.. وفي هذا السن لست قلقا على شيء.. الشهادة ستكون هدية بالنسبة لي".

واندلعت اشتباكات اليوم الاثنين، بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اقتحمت مخيم جنين، ما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى، من بينهم حالات حرجة، في مقابل 7 جرحى في الجانب الإسرائيلي، تدهورت حالة أحدهم.

وأعطب المقاومون الفلسطينيون عبر عدد من الكمائن بعبوات ناسفة، آليات عسكرية إسرائيلية، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى قصف نقاط بغارات جوية عبر مروحيات عسكرية واستقدام مروحيات لنقل الجرحى.

المصدر: RT + وسائل إعلام