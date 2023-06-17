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نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق يطالب بأردنة العمل وإعادة السوريين إلى بلادهم

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نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق يطالب بأردنة العمل وإعادة السوريين إلى بلادهم
Globallookpress
من مخيم للاجئين السوريين في الأردن
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دعا نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق ممدوح العبادي لأردنة العمل في البلاد وإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مشيرا إلى "ضغط أمريكي لعدم عودتهم لأغراض سياسية".

وقال العبادي وهو رئيس "جمعية الشفافية" في ندوة يوم السبت، إن عدد سكان الأردن 10 مليون، منهم 6.5 مليون أردني، بمعنى أن نسبة 35% من السكان في الأردن لا يحملون الجنسية الأردنية.

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وأردف قائلا: "أهم هذه المجموعة (الذين لا يحملون الجنسية الأردنية) هم الأخوة السوريين، الذين استقبلنهم الأردن عندما كانت بلادهم غير مستقرة، لكن الآن هدأت الأحوال العامة في سوريا، خصوصاً أن 99% من اللاجئين السوريين في بلادنا هم من الجنوب السوري، والمنطقة الآن آمنة 100%".

ولفت العبادي إلى أن "قانون قيصر" يضر الأردن أكثر مما يضر سوريا، موضحا أن هناك دول دفعت مئات المليارات من الدولارات لتخريب سوريا ولم تستقبل أي لاجئ سوري، على الرغم من استقبال هذه الدولة الملايين من الأيدي العاملة الآسيوية.

وبيّن العبادي أن سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية، ويجب تشكيل لجنة أردنية - سورية مشتركة فورا للانتهاء من الهجرة السورية.

المصدر: خبرني

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