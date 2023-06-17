عالم أزهري يعلق على تصرف شاب وثق وفاة والده على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

علق إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر في مصر، على تصرف شاب وثق وفاة والده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إبراهيم رضا في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" يوم السبت، إن تصوير لحظة وفاة أي شخص تعتبر اعتداء على حرمة الموت وحق الميت الذي لا يستطيع الرد.

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وأضاف إبراهيم رضا أن النبي محمد نهى أن يستند أي شخص على أي قبر لأنه هناك حرمة للميت.

وتابع قائلا: "تصوير أي متوفي يعتبر انتهاك لحرمة الموت، وهناك بعض المظاهر السيئة على السوشيال ميديا لبعض الشباب الذين يستغلون وفاة أقاربهم لحصد المشاهدات".

وتساءل رضا "من أعطى البعض الحق في تصوير أي شخص يحتضر وهو على حالة عورة؟.. محدش عارف نهاية كل شخص على إيه".

وشدد على أن من ينقل صورة ميت لايف على مواقع التواصل يعد جريمة.

هذا، وأكد الشيخ إبراهيم رضا أن الموت المصيبة الكبرى في حياتنا، مشيرا إلى أن النبي محمد علمنا أن أفضل ما يقدم للميت المبادرة بالغسل والتكفين والوصول بمثواه إلى القبر".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري