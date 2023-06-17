إقلاع أول رحلة مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

أقلعت مساء السبت أول رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ إغلاق مطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عام 2016.

وقال مراسل RT إن عددا من الحجاج اليمنيين كانوا على متن الرحلة.

وأفاد المراسل بأن مصادر بمطار صنعاء أكدت أنه تم التنسيق لأربع رحلات مباشرة إلى السعودية لنقل الحجاج، مشيرة إلى أن رحلات العودة ستكون 15 رحلة.

هذا، وصرح مصدر رفض الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة "فرانس برس" بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجا يمنيا إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية وقد أقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ).

وكان مدير عام مطار صنعاء الدولي قد ذكر أنه سيتم تسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى المملكة العربية السعودية لنقل ضيوف الرحمن ابتداء من يوم السبت.

المصدر: RT + أ ف ب