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قوات الدعم السريع في السودان تعلن قبولها بأي اتفاق يقود لمشروع هدنة جديدة.. بشرط

أخبار العالم العربي

قوات الدعم السريع في السودان تعلن قبولها بأي اتفاق يقود لمشروع هدنة جديدة.. بشرط
AFP
قوات الدعم السريع في السودان تعلن قبولها بأي اتفاقية تقود لمشروع هدنة جديدة.. بشرط
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان يوم السبت، قبولها بأي اتفاق يقود لمشروع هدنة جديدة "متى ما شاهدت جدية الطرف الآخر"، في إشارة للجيش السوداني.

وقالت الدعم السريع إن الهدنة ستساهم في تخفيف حجم معاناة السكان.

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وتحدثت تقارير إعلامية عن هدنة مرتقبة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات المقبلة.

وحسب التقارير المتداولة والتي لم تفصح عنها جهات رسمية، فإنه من المتوقع بدء مشروع هدنة جديدة محتملة بين طرفي الصراع، خلال اليومين المقبلين وقد تمتد إلى 3 أيام.

وخلال الأسابيع الأخيرة تزايد القلق في أوساط السكان المدنيين الذين اضطر مئات الآلاف منهم للفرار تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وسط أوضاع إنسانية معقدة في عدد من مدن البلاد التي نزح إليها سكان الخرطوم.

وتشهد مناطق في جنوب الخرطوم اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث تتمركز قوات حميديتي.

ويواصل الجيش السوداني تتبع وقصف تمركزات الدعم السريع من خلال عمليات تمشيط واسعة في العديد من الأحياء السودانية.

المصدر: RT + وكالات

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