مراسلنا: قتلى جراء سقوط مقذوفات على أحياء في الخرطوم

أفادت مصادر محلية سودانية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 20 شخصا في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، إثر سقوط مقذوفات نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وأفادت "لجان المقاومة جنوب الحزام" في الخرطوم في منشور عبر "فيسبوك" إلى وفاة 17 مواطنا من بينهم 5 أطفال إثر سقوط قذيفة في سوق العزبات، في حي مايو وجنوب حي اليرموك، وأصيب خلالها 11 شخصا يتلقون العلاج بمستشفى بشائر.

وأشارت اللجان كذلك إلى انهيار 25 منزلا كليا وجزئيا في المناطق المذكورة.

من جهة أخرى، قالت "لجنة مقاومة حي اللاماب ناصر" في الخرطوم إن 4 مواطنين قتلوا إثر سقوط مقذوفات بالحي جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ليرتفع العدد الكلي للوفيات جراء الحرب إلى 13 حالة وفاة بالحي.

وكان الجيش السوداني دعا المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز الدعم السريع، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم