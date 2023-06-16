خبير يرد على الهجوم الإسرائيلي على الجندي محمد صلاح

رد الباحث في شؤون الأمن القومي المصري، أحمد رفعت، على الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام الإسرائيلية على الجندي محمد صلاح الذي قتل ثلاثة إسرائيليين.

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وقال الباحث المصري في تصريحات لـRT: "يعرف الشعب المصري الفرق بين التزامات الدول والحكومات وبين خيارات الشعوب، الأولى تلتزم بها الحكومات وتحترمها لأنها معاهدات دولية شهدت عليها حكومات العالم، أما الشعوب فلها دائما رأيها وقرارها في كل ما توقعه الدول".

وتابع رفعت: "منذ اللحظة الاولى لاتفاقيات كامب ديفيد والشعب المصري قرر أنه في طريق آخر غير طريق حكومته، والشعب المصري مسالم ولا يحب الحروب والقتال لكننا كنا كشعب وأجداد وآباء، في بيوتنا حين احتلت إسرائيل فلسطين وارتكبت المجازر لتهجير السكان العرب وإجبارهم على الرحيل وفي 56 كنا نمارس حقنا على أرضنا وفوجئنا بالعدوان، وفي 67 كذلك، وكل هذه الحروب تكشفت جرائم الإسرائيليين تجاه الأسرى المصريين بين قتلهم ودفنهم أحياء بينما كنا نعامل أسراهم وفق القيم المصرية والعربية وكما أمرت الأديان السماوية.

ونوه الباحث المصري بأن المصريون يعرفون أن إسرائيل هي عدوهم الأول، التي تهين المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتقتل الأشقاء وتتآمر حتى لا تكون مصر دولة متقدمة وقوية، ولذلك كانت النتيجة في التأييد الشعبي الكاسح للمجند محمد صلاح الذي رفعت صوره وأقيمت له صلوات الغائب عند كل الشعب العربي من المحيط للخليج وطبيعيا أن نجد ذلك داخل أحد الأندية المصرية.

وقال الباحث المصري في النهاية: "شعبنا ليس داعية حرب، وإنما الحرب معلنة أصلا من الطرف الآخر (إسرائيل) ولم تتوقف ساعة منذ أكتوبر 73 ولكن بوسائل مختلفة.

وكانت القناة الإسرائيلية الـ13 قد نشرت تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت القناة إن السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الشعب المصري هو سلام غير محبوب وغير مرغوب فيه.

وأضافت القناة أنه على الرغم من أن الحدود بين إسرائيل ومصر تُعرف بأنها "حدود سلمية"، إلا أن تعبيرات التعاطف العديدة في مصر مع والجندي المصري الذي أصبح "بطلا" في الشارع المصري، قد ازدادت منذ الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين وقتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم