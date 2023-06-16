نجيب ساويرس يرد على برلماني مصري ناشد ولي العهد السعودي بسبب الريال والجنيه

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على مناشدة الإعلامي المصري مصطفى بكري، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معاملة الحجاج المصريين بالجنيه المصري.

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وقال ساويرس ردا على البرلماني المصري مصطفى بكري: "ياعم ارحمنا من فضلك.. بهدلتنا".

وأرفق ساويرس بتغريدته على حسابه الرسمي مناشدة بكري لولي العهد السعودي ليكتب "أسأت إلينا"، تعليقا عليها.

وطالب بكري، وهو إعلامي معروف ومقدم لبرنامج "حقائق وأسرار"، الأمير محمد بن سلمان، السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي، بدعوى أن المصريين لديهم مشكلة "صرافة" في البلاد.

وأوضح بكري في برنامجه الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن الحجاج المصريين يواجهون مشكلة في الريال السعودي، راجيًا ولي العهد السعودي السماح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج.

وقال بكري: تعامل الحجاج المصريين بالجنيه خلال موسم الحج سيحل أزمة كبيرة جدا، لأن لدينا أزمة ومشكلة في إيجاد الريال السعودي وفي العملة الحرة بشكل كامل.

وأفاد بكري بأن أناسا كثيرون داخل مصر وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية، قد ناشدوه بشكل شخصي تقديم هذا الطلب، والخاص بضرورة التعامل بالجنيه المصري خلال موسم الحج.

المصدر RT