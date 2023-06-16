بالفيديو.. بن سلمان يصل إلى قصر الإليزيه وفي استقباله ماكرون

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى قصر الإليزيه وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ولي العهد توجه الأربعاء إلى فرنسا، في زيارة رسمية بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن المقرر أن يترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 من يونيو الحالي.

كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو.

المصدر: "اليوم"