بحضور ولي العهد.. السعودية تقيم حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف "إكسبو الرياض 2030"

تستعد السعودية لإقامة حفل استقبال رسمي لـ179 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، بتشريف وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

ويأتي ذلك ضمن أعمال ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض، حيث يعتبر الحفل إحدى المناسبات المهمة التي تقيمها الدول ضمن سياق الحصول على الاستضافة، بحضور مندوبي المكتب الدولي للمعارض، ليتم التصويت في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

وحسبما أوردت "عكاظ"، سيقام خلال الحفل معرض مصاحب ينتقل الحضور من خلاله في رحلة افتراضية للرياض عام 2030، ويتضمن المشاريع التي ستكون جاهزة قبل انطلاق معرض إكسبو 2030، ويبرز المعرض تميز الموقع الجغرافي للسعودية في قلب العالم، ثقافة السعودية وأصالتها وغناها الحضاري والتراثي، ثقل الاقتصاد السعودي والسياسة الخارجية للمملكة، البنية التحتية المميزة للسعودية والمقومات السياحية فيها.

وأوضحت "عكاظ" أنه سيشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع المستوى، وأعضاء السلك الدبلوماسي الدولي في باريس وسفراء الدول لدى منظمة اليونسكو، وممثلو الجهات والمشاريع الكبرى المشاركة، ومندوبو الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي للمعارض، وكبار المسؤولين الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: "عكاظ"