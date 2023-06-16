كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ركز فيها على الوضع الاقتصادي الداخلي وعلاقات التعاون مع روسيا.

في مايلي أبرز النقاط في كلمة الرئيس تبون:

عبد المجيد تبون: ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر. التحديات تحتاج إلى تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.

عبد المجيد تبون: أشيد بجهود روسيا في السعي لاستقرار أسواق الطاقة وحل أزمة الغذاء العالمية.

عبد المجيد تبون: لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي والتقني، ويحصل الجانبان على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز و"أوبك+" لضمان استقرار الأسواق.

عبد المجيد تبون: لقائي بالرئيس بوتين يسعى للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي نطمح إليه.

عبد المجيد تبون: أصبحت الجزائر وجهة استثمار واعد نظرا للإصلاحات والتحفيزات العديدة التي كرست مناخا استثماريا جاذبا لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة بما في ذلك الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.

عبد المجيد تبون: تستثمر الجزائر في الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة. المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمرين. أدعو المستثمرين إلى الاستفادة من هذا المناخ.

عبد المجيد تبون: الجزائر في إفريقيا تتميز مع أقلية من البلدان الإفريقية أنها دولة بلا ديون خارجية، وتسجل نمو بنسبة 4.3% عكس ما يجري في عدد من البلدان المجاورة. ستنطلق كذلك بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل الامتيازات للمستثمرين. بعد ذلك القانون، المنشور مباشرة ونصوصه التطبيقية، التي تنص على ألا يتغير هذا القانون خلال 10 سنوات على الأقل.

عبد المجيد تبون ردا على سؤال بشأن الضغوط الغربية على الجزائر: الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم.

عبد المجيد تبون: القانون الجديد للطاقة في الجزائر لأبحاث الطاقة والحفريات يعطي كل الضمانات للشركات العالمية التي تعمل في الجزائر. لهم كل الحق في تصدير أموالهم أينما أرادوا. الجزائر بلد شاب، 70% من سكان الجزائر تحت 35 عاما، لا بد على الحكومة من إيجاد مستقبل لهم.

عبد المجيد تبون: نحن دولة مصدرة للغاز أكثر من النفط، ودخلنا في مخطط جديد لتحويل المحروقات إلى مواد استهلاكية من مشتقات النفط. نحاول أن نتجنب تصدير النفط الخام. إضافة إلى أن الجزائر تستهلك نصف ما تنتجه من الغاز، تقريبا 72% من الجزائر الواسعة يستفيدون من منظومة الغاز الطبيعي.

لذلك لا بد علينا من تعزيز تصدير الغاز. دخلنا في السياسة التي تحرر الجزائر من المحروقات. لهذا نستقطب الاستثمار الوطني، ثم الاستثمار الدولي حتى يكون لدينا صادرات التي تساوي صادرات المحروقات، وهكذا نضمن مستقبل البلاد

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