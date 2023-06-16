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اعتقال مصري في مكة المكرمة

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اعتقال مصري في مكة المكرمة
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أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اعتقال مصري "لترويجه لحملات حج وهمية، وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وذكر بيان الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام السعودي في بيانه اليوم، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية والإبلاغ عنها.

المصدر: RT

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