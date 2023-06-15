تونس.. سجن شاب انتحل صفة قاض

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب انتحل صفة قاض.

وتعمد المتهم افتعال شهائد خلاص خاصة بالصكوك بدون رصيد ووثائق قضائية هامة يشتبه في تعمده تسليمها إلى الراغبين فيها من الملاحقين قضائيا في قضايا الصكوك بدون رصيد.

وفي التفاصيل، انطلقت الأبحاث في ملف القضية إثر ورود معلومات مفادها زعم شاب من سكان حي النور بالكبارية بأنه قاض من السلك العدلي ويتباهى بتلك الصفة وقدرته على التدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم، إلا أنه بالتدقيق في هويته تبين أنه لا وجود لاسمه بالسلك القضائي.

وبمقتضى إذن قضائي تمت مداهمة منزل المشتبه به، حيث حُجز لديه أختام وطوابع تابعة تقريبا لجّل محاكم الجمهورية بالاضافة إلى طوابع تابعة لبنوك ووثائق خاصة بشهائد خلاص صكوك ووثائق أخرى جلّها مزورة.

وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق، أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق إدارية أصلها صحيح وانتحال صفة قاض وغيرها من التهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 القاضي سامي الصمادحي، تواصل الأبحاث للكشف عن أطراف أخرى قد تكون متواطئة مع المتهم الذي تقرر ايداعه السجن.

المصدر: "موزاييك"