بوريل: سياستنا تجاه سوريا لم تتغير ولن نقيم علاقات دبلوماسية ولن نرفع العقوبات

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يقيم علاقات دبلوماسية مع السلطات السورية ولن يرفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس على هامش مؤتمر دولي للمانحين للاجئين السوريين: "لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا ولن نقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام (الرئيس السوري بشار الأسد)، ولن نبدأ العمل على إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي، وهو أمر لم يحصل حتى الآن".

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وتابع بوريل القول: "سنحافظ على نظام العقوبات، إلى أن يتم إحراز تقدم، لكن لا يوجد أي تقدم في الوقت الحالي".

ووفقا له، يعقد مؤتمر المانحين لسوريا ليس فقط لجمع الأموال للاجئين، بل وللتعبير كذلك عن الالتزام بحل سياسي للنزاع في هذا البلد.

وأشار بوريل إلى أن ممثلين عن 57 دولة و 30 منظمة دولية، قدموا إلى المؤتمر في بروكسل في عام 2023.

المصدر: تاس