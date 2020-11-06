الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء

وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء اليوم الجمعة.

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وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء في الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لقيود الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، على خلفية التعيينات الوزارية الأخيرة".

وكان التكتل أعلن في سبتمبر المنصرم عن إدراج 7 وزراء في الحكومة السورية على قائمة العقوبات الخاصة به.

وحمل الاتحاد الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من مايو إلى أغسطس العام الجاري المسؤولية عن "التورط في أعمال القمع ضد المدنيين" في سوريا.

المصدر: وكالات