الإعلام الإيراني يكشف عن زيارة وشيكة لوزير الخارجية السعودي إلى طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيزور طهران يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن زيارة بن فرحان إلى طهران ستتم يوم السبت 27 يونيو الحالي، وستتخللها لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في إيران.

يذكر أنه في 6 يونيو الحالي، أعادت إيران افتتاح سفارتها في الرياض بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

وعينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة.

ويشغل عنايتي حاليا منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيرا في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

وتبادل البلدان في أبريل الماضي زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

المصدر: "تسنيم" + RT