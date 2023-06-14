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رويترز نقلا عن مصدرين حكوميين: مقتل والي غرب دارفور في الجنينة

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رويترز نقلا عن مصدرين حكوميين: مقتل والي غرب دارفور في الجنينة
Legion-Media
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قال مصدران حكوميان بالسودان، يوم الأربعاء، إن والي ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، قتل في الجنينة.

واتهم المصدران، وفقا لرويترز، قوات الدعم السريع قامت باغتيال أبكر، ولم لم تعلق قوات "الدعم السريع" على تلك الاتهامات رسميا حتى اللحظة.

لكن قناة "الجزيرة" القطرية نقلت عن مصادر في قوات الدعم السريع إدانتها لمقتل أبكر، وقالت المصادر للقناة أن مقتل أبكر جاء في إطار الصراع بين القبائل العربية وقبيلة المساليت.

وقالت المصادر لـ"الجزيرة" إنها "تحمل الجيش السوداني مسؤولية مقتل والي غرب دارفور بسبب تسليحه لأحد طرفي النزاع القبلي".

بدوره، اتهم الجيش السوداني في بيان قوات الدعم السريع وذلك بـ"اختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور" ووصفه بـ"الغادر".

كما أكد أن "الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

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المصدر: رويترز+ قناة الجزيرة

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