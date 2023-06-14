روسيا: مصر مرحب بها في الانضمام لمجموعة بريكس

كشف السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، أن روسيا دعمت طلب مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس ويبقى الاتفاق داخل التكتل على معايير وإجراءات قبول دول جديدة.

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أوضح السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو أن موسكو تبحث مع القاهرة مسألة استخدام البطاقات المصرفية الروسية "مير" في مصر.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الأربعاء: "الجانب الروسي يقترح بإلحاح على الأصدقاء المصريين السماح باستخدام بطاقات "مير" في مصر، وهذا سيكون مفيد لمصر نفسها لأنها مهتمة جدًا بالسياحة، والروس يشكلون جزءا أساسيا وواعدا من التدفق السياحي إلى مصر".

وأضاف أن استخدام بطاقات "مير" من شأنه أن يساعد البلاد على زيادة عدد السياح الروس الذين يأتون إلى مصر للترفيه وزيارة المعالم السياحية.. ولا يزال الشركاء المصريون يعملون على هذه المسألة".

وأوضح السفير الروسي أن مصر بدأت في شراء المزيد من القمح من روسيا، وليس القمح فقط، ولكن أيضا زيت عباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة إلى ذلك تستمر المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأورواسي ومصر منذ عام 2019، ويأمل مفاوضونا في اللجنة الاقتصادية أن نتمكن في العام المقبل من توقيع اتفاقية.

المصدر: تاس