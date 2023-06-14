آخر التطورات الميدانية في السودان مع دخول الحرب شهرها الثالث

مع دخول الحرب شهرها الثالث، يشهد السودان اليوم الأربعاء هدوءا نسبيا في مناطق القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يرافقه تحليق للطائرات المسيرة في مدن الخرطوم الثلاث.

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وأفاد مراسل RT باستمرار حالات السلب والنهب في عدد من المستودعات والمحال التجارية الكبيرة في المنطقة الصناعية بمدينة أم درمان.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن السودانيين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على إمداداتهم من الغذاء والمياه، إلى جانب الأوضاع الكارثية في المستشفيات والمرافق الصحية.

في غضون ذلك، وزع الهلال الأحمر السوداني وبرنامج الغذاء العالمي مواد غذائية على 6 آلاف مواطن من العالقين في مدينة وادي حلفا.

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من اتفاقية لوقف إطلاق النار، التي سرعان ما كان يتم خرقها.

وتزداد الأوضاع الإنسانية وحركة المدنيين تعقيداً ومأساوية جراء الاشتباكات المسلحة في السودان، في ظل نفاد الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، مع تفشي موجات غلاء في جميع أسعار الاحتياجات اليومية الأساسية.

كما يواجه مرضى الكلى معاناة صحية مستمرة جراء توقف جميع وحدات غسيل الكلى في الخرطوم، باستثناء واحدة تعمل بمشفى سوبا، ولمدة 4 ساعات فقط خلال اليوم.

المصدر: RT